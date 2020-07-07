بالصور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقه أحمد غيث مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للمتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تجري داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الزهور الثانوية بنات، ومدرسة الأمل الرسمية في التابعين للإدارة الطور التعليمية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفقد وكيل الوزارة اللجان قبل وبعد أداء الامتحان، وأشاد بجودة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، حرصًا على سلامة وصحة الطلاب.

وقال وكيل الوزارة، إنه جرى تعقيم و تطهير اللجان قبل توافد الطلاب عليها في الصباح، وتعقيمها عقب انتهاء الامتحانات، كما جرى اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية مع الطلاب بجميع لجان المحافظة، بداية من الالتزام بعلامات التباعد الاجتماعي خلال دخول اللجنة، وارتداء الكمامات، وتوزيع أدوات التعقيم، وتجهيز اللجان وتعقيم غرف الكنترول، ومراكز توزيع الأسئلة، مع توفير مسؤول صحي بكل لجنة.