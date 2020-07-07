بالصور.. محافظ شمال سيناء يتفقد مشروع إنتاج الكمامات بالعريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

تفقد محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه ممدوح الشربيني مدير عام إدارة التعليم الفني، مشروع إنتاج الكمامات الواقية بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش.

وأكد المحافظ، على إنتاج نحو 4500 كمامة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن إنتاج الكمامات الطبية يعد باكورة انتاج التعليم الفني في مواجهة جائحة كورونا.

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وقدم المحافظ الشكر للتربية والتعليم وخاصة التعليم الفني والمدرسة، على روح العمل الجماعي بين المدرسين فى خدمة المجتمع.. مطالبًا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ، وفى مقدمتها ارتداء الكمامات الواقية.

ومن جانبه أكد ممدوح الشربينى مدير عام ادارة التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم أنه من المقرر إنتاج 5000 كمامة خلال المرحلة الأولى للمشروع، بجانب زيادة الإنتاج خلال المراحل التالية للمشروع.

وأضاف الشربيني، أن خامات تصنيع الكمامات تبرع من أحد رجال الأعمال ، وأن جميع المدرسين والمدرسات العاملين فى قسمي الملابس والزخرفة بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش تطوعوا لتنفيذ عمليات قص وتركيب وإنتاج الكمامات.