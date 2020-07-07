عمر البشير يمثُل أمام القضاء بتهمة إعدام 28 ضابطا من الجيش السوداني

مثُل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الأحد أمام النيابة العامة بالخرطوم، للتحقيق معه في قضية إعدام 28 ضابطا من الجيش السوداني عام 1990، والمعروفة بـ"حركة ضباط حركة 28 رمضان، حسب مراسل "الحرة".

وأعدم البشير في أفريل 1990، الضباط الذين قادوا إنقلابا مضادا بعد نحو عام من تسلمه مقاليد الحكم في جوان 1989.

وأطاح الجيش السوداني في أفريل 2019 بعمر البشير الذي حكم البلاد منذ وصوله إلى السلطة في عام 1989 بإنقلاب عسكري، وذلك بعد إحتجاجات شعبية إستمرت أكثر من أربعة أشهر.

وأعتقل البشير عقب الإطاحة به ويواجه إتهامات بالفساد في قضايا عدة.

وفي ديسمبر الماضي، أدين البشير في إحدى هذه القضايا وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

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وأعلن محمد الفكي سليمان، الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان الشهر الماضي أن اللجنة فتحت تحقيقا جديدا بحق الرئيس المخلوع عمر البشير بتهمة "تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية".

وقال سليمان للصحفيين "فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت إلى حساب خاص بإسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) ببنك أم درمان الوطني يتم توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا إليه، وهو عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية".

ومنذ إطاحة البشير قبل أكثر من عام، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات تعود إلى الرئيس السابق وبعض أفراد أسرته ومساعديه.

وكالات