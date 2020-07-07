البحرين تؤكد موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينينة

أكدت مملكة البحرين موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، الداعم بكل قوة لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل لهذه القضية، وبما يضمن للشعب الفلسطينى كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة أسوة بشعوب العالم.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال لقاء مستشار عاهل البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، مع السفير طه محمد عبد القادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة
وأوضح المستشار البحريني أن حل القضية الفلسطينية يصب في صالح أمن واستقرار المنطقة بأسرها ويعود بالنفع والخير على جميع دولها وشعوبها.
من جانبه، أكد سفير الفلسطيني اعتزاز شعبه بالموقف الراسخ لمملكة البحرين ومساندتها للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، متمنيا لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار.
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