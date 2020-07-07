الطيران الفرنسي ينفذ ضربات جوية ضد داعش شمال العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ الطيران الفرنسي ضربات جوية ضد تنظيم "داعش" شمالي العراق، وفقًا لموقع روسيا اليوم.



وذكرت في بيان صحفي أن "الطيران الفرنسي ضمن التحالف الدولي ينفذ ضربات جوية استهدفت أنفاقًا تستخدم من قبل عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "الضربات نفذت في جزيرة كنعوص ضمن

قاطع عمليات صلاح الدين، وقد أسفرت عن تدمير هذه الإنفاق بالكامل".

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان اليوم، بأن الطيران الفرنسي ضمن التحالف الدولي، ينفذ ضربات جوية استهدفت أنفاق تستخدم من قبل عصابات "داعش" الإرهابية في جزيرة كنعوص، شمالي محافظة

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صلاح الدين.

وأوضحت الخلية أن الضربات تمت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، وقد أسفرت عن تدمير أنفاق عصابات "داعش" بالكامل.

ات صلاح الدين من تدمير عجلة مفخخة كانت متوقفة وتدمير نفق لعصابات "داعش" الإرهابية وأربع مضافات كان يستخدمها الإرهابيون كوكر لهم".

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.