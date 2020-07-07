أعلنت وزارة الصحة⁩ السعودية، الثلاثاء، عن تسجيل 3392 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩، و49 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مقارنة مع 4207 إصابات في اليوم السابق، ليصبح الإجمالي 217108 حالة. مع 4207 إصابات في اليوم السابق، ليصبح الإجمالي 217108 حالة. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، مقابل 52 وفاة جديدة جراء "كوفيد-19" في Advertisements اليوم السابق، ليرتفع الإجمالي إلى 2017 حالة وفاة. اليوم السابق، ليرتفع الإجمالي إلى 2017 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أنه تم تسجيل 5205 حالات تعاف، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 154839 حالة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 62252، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 2268 حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 49 وفاة و3392 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.