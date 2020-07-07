هشام الهاشمى يتصدر تريندات جوجل بعد اغتياله

تصدر هشام الهاشمى تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والمملكة العربية السعودية والوطن العربي، وذلك بعد اغتياله أمس الإثنين.

وشيع أقارب المستشار الحكومى السابق، والمحلل السياسى هشام الهاشمى، بالعاصمة العراقية بغداد، جثمانه بعد إحضار جثمانه من المستشفى إلى منزله، لتهيئة الجثمان لإجراءات الدفن، فى مقبرة النجف.

وشارك فى تشييع جثمان هشام الهشمى

إلى مثواه الأخير، عدد من أصدقاء وأقاربه، وسط تواجد شرطي كبير.

شاهد.. فيديو جديد للحظة اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي

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وكانت وسائل إعلام عراقية، أفادت مساء أمس الإثنين، بقيام مسلحين باغتيال المحلل السياسى هشام الهاشمى وسط العاصمة بغداد.

ويعد هشام الهاشمى من الباحثين السياسيين فى العراق، ويخص نشاطه فى متابعة تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات داخل الدولة العراقية.

ومن جهته، قرر مصطفى الكاظمى، رئيس الحكومة العراقية، إحالة قائد الفرقة الأولى للشرطة الاتحادية إلى التحقيق، فى أعقاب اغتيال الدكتور هشام الهاشمى.

أكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، خبر اغتيال الهاشمي، وكتب فى تغريدة على تويتر: "إلى رحمة الله.. اغتيال الدكتور هشام الهاشمى من مسلحين فى منطقة زيونة.. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة".