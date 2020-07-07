جدل في ألمانيا بشأن دراسة عن العنصرية داخل أجهزة الشرطة

قال هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني، إنه لا يعتزم منح تكليف بإجراء دراسة عن العنصرية لدى الشرطة رغم الانتقاد الواسع في هذا الشأن، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

جاء رفض وزير الداخلية الألماني إجراء هذه الدراسة رغم توصية المفوضية الأوروبية ومطالبات داخلية عدة، بإجراء دراسة عن مدى وجود عنصرية داخل أجهزة الشرطة الألمانية، ما يثير الجدل في الأوساط السياسية الألمانية، بحسب موقع "إذاعة

صوت ألمانيا" (دويتشه فيله).

والمقصود بالتنميط العنصري هو تعرض شخص للتفتيش من قبل الشرطة فقط لمجرد لون بشرته أو لون شعره أو أي مظهر خارجي آخر دون وجود سبب ملموس لهذا التفتيش.

وقال الوزير اليوم الثلاثاء للتليفزيون الألماني: "الآن لا... لا يمكننا القيام بلعبة -تمنى شيئا- كل أسبوع".

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وتابع الوزير: "لابد في البداية من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بين الحكومة الاتحادية والولايات ضد التطرف اليميني والعنصرية"، مضيفا: "حينئذ يمكن للمرء مواصلة التفكير في نوعية الإجراءات الأخرى اللازمة".

وعبر زيهوفر عن "استيائه من وجود انتقاد دائم للشرطة يصل أحياناً لحد الإهانة"، مشيرا إلى أنه يتم التغاضي خلال ذلك عن مكافحة العنصرية بحسم.

وأكد الوزير "بأننا ليس لدينا مشكلة هيكلية في هذا الصدد"، وأشار إلى أنه في المقابل تتمسك وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت بإجراء الدراسة المقررة بشأن ما يسمى بـ "التنميط العنصري لدى الشرطة".