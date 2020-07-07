الأردن وكندا يبحثان عملية السلام وإنهاء الصراعات في المنطقة

بحث رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، اليوم الثلاثاء، مع السفير الكندي لدى الأردن دونيكا بوتي، عملية السلام وإنهاء الصراعات في المنطقة، وسبل دعم الأردن اقتصاديًا في ظل استقباله لمئات الالاف من اللاجئين السوريين وما خلفته جائحة كورونا من تداعيات.



وأكد رئيس مجلس الأعيان الأردني خلال

لقائهما حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، عمق العلاقات الاردنية الكندية وأهمية تعزيزها والبناء عليها في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والسياسية، موضحًا أن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها الثنائية مع كندا ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين في المجالات كافة، ما يتطلب استثمارها وتفعيلها بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين.

من جانبها أشارت السفيرة الكندية إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والمستوى المميز من التعاون القائم بينهما في شتى المجالات، مبدية رغبة بلادها الاستمرار في تطويرها وتعزيزها، وإدمة التواصل والتنسيق مع الأردن بما يحقق مصلحة البلدين.