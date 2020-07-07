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الجيش السوري يوقع بمجموعة مسلحة تسللت من القاعدة الأمريكية بالتنف

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نفذ الجيش السوري في تدمر كمينا محكما بمجموعة إرهابية مسلحة تسللت من القاعدة الأمريكية في منطقة التنف باتجاه جبل البشري وتويتان شمال غرب السخنة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وقالت "الوطن" السورية إن الجيش تمكن من إيقاع ثلاثة

مسلحين قتلى وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر.

 

وكانت مجموعة من المسلحين الذين تم تدريبهم في قاعدة أمريكية قرب مخيم الركبان بسوريا، تمكنت في أبريل الماضي،

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من مغادرة منطقة التنف، وسلم المسلحون أنفسهم للجيش السوري.

 

وأثناء الخروج من "المنطقة الآمنة" حول التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، تعرضت المجموعة ليلة 13-14 أبريل لهجوم من قبل عناصر جماعة "مغاوير الثورة" المدعومة أمريكيا.

 

وبعد الاشتباك تمكن 27 مسلحا من مغادرة منطقة التنف، وهم تحت حراسة الجيش السوري في تدمر.

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