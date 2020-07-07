كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عشاء خاص لكبارالمفاوضين بشأن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتناول كبار مفاوضي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي العشاء في 10 داونينج ستريت في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، مستهلين الجولة الأخيرة من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي توقفت بسبب الخلافات الرئيسية حول علاقتهم المستقبلية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "المفاوض البريطاني ديفيد فروست وميشيل بارنييه يتناولان العشاء في 10 داونينج ستريت مساء اليوم لإجراء محادثات غير رسمية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "يبدأ العشاء الليلة المباحثات ثم غدا سيكون هناك فرق من المسؤولين من المملكة المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي يجلسون لإجراء مزيد من المناقشات."

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا لديها مقترحات جديدة، قال المتحدث: "أنا متأكد من أن المناقشات ستغطي كل شيء من ما يسميه الاتحاد الأوروبي المجال المتكافئ وصولا إلى هياكل الحكم".

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اختُتمت جولة الأسبوع الماضي، حيث قال كلا الجانبين، إنه بينما أرادوا التوصل إلى اتفاق، فإنهم لم يتغلبوا بعد على الفجوة في المواقف التي قد تجعل بريطانيا تغادر فترة انتقالية للوضع الراهن في نهاية هذا العام بدون صفقة تجارية.

بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي في يناير، تحرص بريطانيا على الدخول بمفردها في متابعة الصفقات التجارية مع الدول الأخرى ووضع نظام عقوبات خاص بها، وأصرت على أنه لا يجب عليها التوقيع على معايير الاتحاد.

وقد صمدت بروكسل أيضًا بحزم، حيث قال مفاوض الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، الأسبوع الماضي، إنه لن تكون هناك شراكة اقتصادية دون "ضمانات قوية لتكافؤ الفرص - بما في ذلك مساعدة الدولة - لضمان المنافسة المفتوحة والعادلة".

مع بداية الهليون وحلوى الفاكهة الصيفية، قد يأمل داونينج ستريت في تحسين المحادثات، على الرغم من أن المسار الرئيسي لشرائح الهلبوت قد يكون إشارة إلى عقبة أخرى في المحادثات حول مصائد الأسماك.