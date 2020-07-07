كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي جراء فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 200 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، في أعلى معدل يومي منذ تفشي الوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11931.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، وصلت حصيلة الإصابات إلى 245688 بعد تسجيل 2637 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.

وكشفت الصحة الإيرانية، أن عدد المتعافين ارتفع إلى 207000، فيما يبقى 3270 مصابا في حالة صحية حرجة، مشيرة إلى أن 19 إقليما إيرانيا من أصل 31 في وضع صحي خطر بالنسبة لتفشي كورونا.

وأعلنت الصحة الإيرانية، أن 9 أقاليم في وضع صحي أحمر، وهي خوزستان وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وهرمزغان وبوشهر وخراسان وإيلام، بينما تعتبر 10 أقاليم، وهي طهران وغلستان والبرز وكرمان ويزد وهمدان وسيستان وبلوشيستان وأصفهان ومازندران وأردبيل، في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,591 مليون إصابة، بينهم أكثر من 537 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,556 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.