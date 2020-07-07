كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكرملين: روسيا سترد بإجراءات متبادلة على العقوبات البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن سلطات روسيا سترد بإجراءات متبادلة على العقوبات البريطانية ضد 25 روسيًا، بمن فيهم كبير محققي الدولة في البلاد.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "لا يسعنا إلا أن نأسف على مثل هذه الخطوات غير الودية. بالطبع، سينطبق مبدأ المعاملة بالمثل ونوع من الرد الانتقامي إلى الحد الذي يناسب مصالح الاتحاد الروسي."، كما أوردت وكالة "رويترز".

فرضت بريطانيا عقوبات على 25 روسيًا و 20 سعوديًا يوم الاثنين في إطار إجراءات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال وزير الخارجية دومينيك راب، إنها تهدف إلى وقف غسيل "الدية".

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وردًا على سؤال حول تحذير موسكو، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: "لقد أوضح وزير الخارجية أن نظام العقوبات هذا لا يهدف إلى استهداف البلدان. إنها أداة ذكية تسمح بالمعاقبة المستهدفة للأفراد والكيانات الضالعين في المخالفات أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

واستهدفت العقوبات الروس الذين تقول بريطانيا، إنهم تورطوا في وفاة المحامي سيرجي ماجنيتسكي.

توفي "ماجنيتسكي"، وهو محام روسي اُعتقل في عام 2008 بعد أن زعم تورط مسؤولين روس في عملية احتيال ضريبي واسعة النطاق، في سجن موسكو عام 2009 بعد أن اشتكى من سوء المعاملة.