كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط حافلة تقل طلابا في بحيرة بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، في خبر لها، بسقوط حافلة قيل إنها تقل طلابا في بحيرة جنوب غرب الصين بعد أن انحرفت عن مسارها لأسباب مجهولة.

وكشفت التقارير الأولية، أن 15 طلابا على الأقل غرقوا فيما أصيب مثلهم في الحادث.

وكانت بعض المناطق في الصين، تعرضت لفيضانات كانت هي الأشد منذ أعوان، حيث تشهد البلاد هطولا للأمطار بمستويات عالية منذ 27 يونيو الجاري، وتسبب ذلك في غرق العديد من الشوارع، كما أفاد بذلك التلفزيون الصيني.

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وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو رهيب يرصد لحظة اقتلاع أحد المنازل، وانشطاره إلى نصفين، إلى إحدى ضفاف نهر "يانغتسي"، الذي يعد من أطول أنهار الصين.

هذا، وتسببت الفيضانات التي شهدتها مقاطعتي جيانغشي وآنهوي بشرقي الصين في تدمير عشرات المنازل وإجلاء الآلاف بالإضافة إلى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت نحو 144 مليون دولار.

وذكرت إدارة الطوارئ في مقاطعة جيانغشي ـ في بيان اليوم السبت - أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها المقاطعة على مدار الأيام الماضية أثرت على 526 ألف شخص في 45 محافظة ومدينة وحي، مع إجلاء 42 ألف شخص، وتلف 38300 هكتار من المحاصيل الزراعية، وتدمير 61 منزلا، وخسائر اقتصادية مباشرة أولية بلغت نحو مليار يوان (144 مليون دولار).

وأضافت إدارة الطوارئ في مقاطعة آنهوي أن تساقط الأمطار الغزيرة المستمر لأيام أدى إلى تجاوز المياه مستويات التحذير في بعض الأنهار، حيث شهد 201 خزان مائي في آنهوي تجاوز مستويات المياه فيها حدود موسم الفيضانات، فيما كثفت السلطات أعمالها لتصريف مياه الفيضانات.