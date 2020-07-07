كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان يسجل 127 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 8 وفيات، وتعافي 226 حالة.

وبحسب وزارة الصحة السودانية، ارتفع إجمالي المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 9894 شخصا، متضمنا 616 حالة وفاة و4899 حالة تعاف.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أن الحالات الجديدة سجلت: بولاية الخرطوم 83 حالة، ولاية الجزيرة 15، النيل الأبيض حالة واحدة، سنار 6، نهر النيل 16، وحالتان لكل من ولايتي البحر الأحمر وشمال كردفان، وحالة واحدة لكل من ولايتي جنوب وغرب كردفان.

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فيما سجلت حالات الوفاة الجديدة بولاية الخرطوم 5 حالات، وحالة واحدة لكل من ولايات الجزيرة، شمال دارفور وكسلا.

وأكدت وزارة الصحة السودانية، أن الفحص المعملي تم في 3 معامل، حيث بلغت جملة العينات المفحوصة 375، وبلغ إجمالي العينات المفحوصة لأول مرة 375، فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة 127، بنسبة إيجابية بلغت 33.9٪.