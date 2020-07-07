كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد: لن نحرم مصر من الماء وسنتوصل لاتفاق قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن بلاده سوف تبدأ فى ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، مؤكدًا أن بلاده لن تضر بمصر فيما يخص سد النهضة.

ونقلت قناة تصريحات عن رئيس الوزراء الإثيوبي، قوله إن بلاده لن تحرم مصر من الماء وسنتوصل لاتفاق قريبًا، مشيرًا إلى أن الخلاف مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل فى البيت الأفريقى.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية، بدء تطهير الغابات المحيطة بسد النهضة، كجزء من خطة ملء السد الإثيوبي الكبير.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأفريقي، تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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وأشار الاتحاد الأفريقي، إلى الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الإثنين المقبل.

وفي سياق متصل، أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية، نقلًا عن القيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان، محمد وداعة، قوله إن الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سرًا، ما تسبب فى نقص حصة المياه فى السودان.

وكشف القيادي السوداني، أن السودان اشتكى من قلة المياه التي ترد له في يوليو الحالي"، لافتًا إلى أن "هذه الخطوة أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء.

واتهم القيادي السوداني، إثيوبيا بالسعي إلى تخزين المياه والتحكم فيها رغم إخلال ذلك بكل اتفاقيات المياه".

وأشار القيادي السوداني، إلى إثيوبيا "الآن تحتل نحو مليوني فدان من الأراضي السودانية"، ووصفها بـ"القوة الاستعمارية".