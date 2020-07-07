كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية: الطاعون الدبلي في الصين ليس خطيرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن تفشي وباء الطاعون الدبلي في الصين "يتم إدارته بشكل جيد" ولا يعتبر أنه يمثل مخاطر عالية، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

فقد أصدرت السلطات المحلية في مدينة بيان نور في منطقة منغوليا الداخلية الصينية تحذيرا يوم الأحد بعد يوم واحد من إبلاغ مستشفى عن حالة يشتبه باصابتها بطاعون دبلي. وجاء ذلك بعد أربع حالات إصابة بالطاعون تم الإبلاغ عنها في الناس هناك في نوفمبر الماضي، بما في ذلك حالتان من الطاعون الرئوي، وهو نوع مميت.

وتابعت قائلة: "نحن نراقب تفشي المرض في الصين، ونراقب ذلك عن كثب بالشراكة مع السلطات الصينية والسلطات المنغولية".

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وأضافت: "في الوقت الحالي نحن لا نعتبره عالي الخطورة لكننا نراقبه بعناية".

ويعد الطاعون، الذي تسببه البكتيريا وينتقل عن طريق لدغات البراغيث والحيوانات المصابة، هو أحد أخطر الالتهابات البكتيرية في تاريخ البشرية. وفي العصور الوسطى، تسبب في قتل حوالي 50 مليون شخص في أوروبا.

ويتسبب الطاعون الدبلي، وهو أحد أشكال الطاعون الثلاثة، في تورم العقد اللمفاوية، بالإضافة إلى الحمى والقشعريرة والسعال.