كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بكين تعلن عدم ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا لاول مرة منذ شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بكين، عن عدم وجود حالات اصابات جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ اكتشاف الوباء بسوق المواد الغذائية بالجملة في شينفادي في 11 يونيو، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء.

تم الإبلاغ عن ثماني حالات جديدة مستوردة في الصين، عبر شنغهاي ولياونينغ وسيتشوان ومنغوليا الداخلية وقوانغدونغ. ولم يتم تسجيل وفيات جديدة أو حالات محلية. كما أبلغت لجنة الصحة الوطنية عن 15 حالة جديدة بدون أعراض في جميع أنحاء البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات بكين يوم الاثنين عن خضوع أكثر من 11 مليون شخص في العاصمة لاختبارات الفيروس التاجي الحمضية النووية منذ تفشيه في سوق شينفادي، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.

ويأتي هذا بعد اعلان الصين مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدبلي أو الدملي في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد، محذرة من تحول المرض إلى وباء جديد قد يهدد العالم على غرار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وإنفلونزا الخنازير.