كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل مبعوث أمريكي إلى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في محاولة لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة مع كوريا الشمالية ساعات بعد أن أصدرت بيانا قالت فيه، إنها لا تنوي الجلوس مع الولايات المتحدة، وطلبت من كوريا الجنوبية "التوقف عن التدخل".

أفادت وسائل الإعلام، أن نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون، الذي قاد محادثات على مستوى العمل مع الكوريين الشماليين، هبط في قاعدة عسكرية أمريكية جنوب سيول. وكان من المقرر أن يجتمع مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين يومي الأربعاء والخميس، كما أوردت وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اتهم كوون جونج جون، المدير العام للشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، كوريا الجنوبية بسوء تفسير بيان كوري شمالي يرفض "شائعة غير لائقة" حول قمة أخرى بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قالت كوريا الشمالية، يوم السبت، إنها لا تشعر بالحاجة إلى قمة جديدة، بعد أيام من اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الذي عرض التوسط بين "كيم" و"ترامب"، أن يلتقي الزعيمان مرة أخرى قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

وقالت محطة Kwon الإذاعية المريكية، في بيان نقلته وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية: "لقد حان الوقت لتتوقف كوريا الجنوبية عن التدخل في شؤون الآخرين ولكن يبدو أنه لا يوجد علاج أو وصفة طبية لعادتها السيئة".

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وأضافت: "بصراحة مرة أخرى، ليس لدينا نية للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة."

التقى "ترامب" و"كيم" للمرة الأولى في عام 2018 في سنغافورة، وعززا الآمال في نهاية تفاوضية للبرنامج النووي لكوريا الشمالية. لكن قمتهم الثانية، في العام 2019 في فيتنام، والمفاوضات اللاحقة على مستوى العمل انهارت.

وقال يانج مو جين، الأستاذ بجامعة دراسات كوريا الشمالية في سيول، إن بيان Kwon يعكس التوتر المستمر بين الكوريتين ووجهة نظر كوريا الشمالية القائلة، بإنه يجب مناقشة القضايا النووية مع الولايات المتحدة فقط.

وقال "يانج": "اقترحت أيضًا أن يتخلى الكوريون الشماليون عن المفهوم السابق للمفاوضات حيث يلعب الجنوب دور الوسيط ولن يعودوا إلى الطاولة دون تنازلات أمريكية كبيرة."

وقال "بيجون" الأسبوع الماضي، إنه كان هناك وقت لكلا الجانبين لإعادة الانخراط و"إحراز تقدم ملموس" لكن جائحة فيروس كورونا المستجد سيجعل من الصعب عقد قمة شخصية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر.