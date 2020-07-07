كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر العالم يسجل 168 ألف إصابة جديدة بكورونا.. والحصيلة تتجاوز 11,6 مليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن فيروس كورونا أصاب 167,9 ألف شخص خلال اليوم الماضي عبر العالم، لتصبح الحصيلة العالمية 11 مليونا وأكثر من 620 ألف إصابة.

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، تخطى إجمالي الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في العالم 538 ألفا، بينما تماثل للشفاء ما يزيد عن 6 ملايين و302 ألف شخص حتى الآن.

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وقد بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة مليونين و936 ألف حالة، وفي البرازيل مليون و632,2 ألف، وفي الهند 719,6 ألف، وفي روسيا نحو 687 ألفا، فيما تختم بيرو مع 305,7 ألف حالة قائمة الدول الخمس الأكثر إصابة في العالم.

وبين الدول العربية يعود أكبر عدد من الإصابات إلى السعودية (213,7 ألف حالة)، تليها قطر (100,3 ألف) ومصر (76,2 ألف) والعراق (62,2 ألف) والإمارات (52 ألفا) والكويت (50,5 الف) وعمان (47,7 ألف).