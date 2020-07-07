بينهم لاعب.. ارتفاع إصابات كورونا في صفوف فريق اتحاد طنجة إلى 4 حالات

أكدت نتائج التحاليل المخبرية، التي توصل بها فريق اتحاد طنجة، اليوم الثلاثاء، إصابة 3 أفراد بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في صفوف الفريق إلى 4 أشخاص.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع على اللاعب “ن.ا”، وسائق الفريق، وحامل أمتعة الفريق.

وأضافت المعطيات ذاتها أن المصابين الجدد لم تظهر عليهم أي أعراض إصابة بفيروس كورونا، وحالتهم الصحية مستقرة، إذ جرى نقلهم إلى المستشفى الميداني بالغابة الديبلوماسية، لتلقي العلاج.

وكان فريق نادي اتحاد طنجة قد أعاد، يوم الأحد الماضي، إجراء تحاليل مخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين، والطاقم التقني، بعد تأكيد إصابة حامل أمتعة الفريق بـ”كوفيد-19″، يوم الاثنين الماضي.

وسادت حالة من الخوف في صفوف الفريق، بعد تأكيد إصابة حامل أمتعته بالجائحة، إذ تقرر، فيما بعد، إجراء اختبار ثان، مخافة أن تكون العدوى قد انتقلت إلى اللاعبين، أو التقنيين.