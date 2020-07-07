الأرصاد الجوية: موجة حر شديدة اليوم وغدا.. تصل 49 درجة بعدد من المناطق- التفاصيل

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ،في نشرة خاصة من المستويين الأحمر والبرتقالي، بأن العديد من مناطق المملكة ستشهد موجة حر شديدة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

وأوضحت المديرية، بخصوص مستوى اليقظة الأحمر، أن عمالات وأقاليم سيدي قاسم، وسيدي سليمان، وسيدي بنور، وسطات، وقلعة السراغنة، والرحامنة، واليوسفية، وشيشاوة، ومراكش، والفقيه بن صالح، وتارودانت، وطاطا، وأسا-الزاك، وكلميم، والسمارة، وآسفي (الداخل)، والصويرة (الداخل) ستشهد اليوم الثلاثاء موجة حر شديدة ، حيث تتراوح درجة الحرارة ما بين 47 و49 درجة، فيما ستهم هذه الظاهرة الجوية بنفس درجات الحرارة، غدا الأربعاء، عمالات وأقاليم تارودانت، والسمارة، وبوجدور، وواد الذهب، وأوسرد.

وبخصوص مستوى اليقظة البرتقالي، أضاف المصدر ذاته أن درجات الحرارة ستتأرجح ما بين 42 و47 درجة، اليوم الثلاثاء، في عمالات وأقاليم برشيد، وبنسليمان، وطنجة-أصيلة، والقنيطرة، والعرائش، والصخيرات-تمارة، وسلا، ووزان، وشفشاون، والخميسات، وخريبكة، وفاس، ومكناس، وتاونات، ومولاي يعقوب، وأكادير-إد أوتنان، واشتوكا-آيت باها، وسيدي إفني، وتزنيت، وخنيفرة، وبني ملال، وأزيلال، والرشيدية، وزاكورة، وبوجدور، وواد الذهب، وأوسرد، والجديدة (الداخل)، وطان طان (الداخل).

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وسجل المصدر أن درجات حرارة ،تتراوح ما بين 38 و41 درجة ، ستسجل اليوم الثلاثاء، بكل من الرباط، والنواصر، والناظور، وتاوريرت، ووجدة، وجرادة، والدريوش، وتازة، وجرسيف، وبولمان، وفجيج، والحاجب، وإفران، وورزازات، وإنزكان-آيت ملول، والعيون.

وبخصوص توقعات يوم غد الأربعاء، أفاد البلاغ ، بأن درجات الحرارة ستتأرجح ما بين 43 و47 درجة بعمالات وأقاليم أسا-الزاك، وكلميم، وطاطا، وسيدي إفني، ومراكش، والرحامنة، وقلعة السراغنة، والفقيه بن صالح، وزاكورة، وسطات، وخريبكة، وبني ملال، وتاونات، فيما ستتراوح ما بين 38 و42 درجة بكل من وزان، وشفشاون، وتازة، وجرسيف، ووجدة، والناظور، والدريوش، وتاوريرت، وبولمان، وصفرو، وفاس، ومكناس، ومولاي يعقوب، وسيدي قاسم، والخميسات، وخنيفرة، وإفران، وبنسليمان، واليوسفية، وأزيلال، وشيشاوة، والصويرة، وورزازات، والرشيدية، واشتوكا-آيت باها، وتزنيت، والعيون.

وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 34 و38 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى اليوم الثلاثاء، فيما سيستمر الطقس الحار بقية الأسبوع بالجنوب والجنوب الشرقي للمملكة.