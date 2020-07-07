الحوادث تحصد حياة 11 شخصا في أسبوع وعدم انتباه السائقين أهم الأسباب

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 1766 آخرون بجروح، إصابات 55 منهم بليغة، في 1270 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 29 يونيو المنصرم إلى 5 يوليوز الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 30 ألفا و869 مخالفة، وإنجاز 10 آلاف و254 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 20 ألفا و615 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 4 ملايين و503 آلاف و575 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4345 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5708 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 201 مركبة.