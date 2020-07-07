بعد العودة من مصر.. فنان مغربي يمضي الحجر الصحي في بني ملال

يمضي الفنان المغربي، محمد الريفي، الحجر الصحي الإلزامي في مدينة بني ملال، بعد تمكنه من العودة إلى المغرب، قادما إليه من مصر.
وشارك الريفي، عشية أمس الاثنين، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أوضح فيه أنه يقضي قترة الحجر الصحي في مدينة بني ملال، قبل التوجه إلأى منزل عائلته في الدارالبيضاء.
وكشف صاحب لقب برنامج “إكس فاكتر” أن نتائج تحاليل كورونا كانت سلبية، في انتظار تأكيد هذا الأمر بعد ظهور نتائج تحليلة ثانية قام بها.
وكان الريفي قد علق في مصر غير قادر على العودة إلى المغرب، بعد إغلاق الحدود الجوية، ضمن الاجراءات الاحترازية، التي اتخذتها المملكة مثل معظم الدول، التي عانت من الجائحة.
وعاد الريفي من مصر في رحلة استثنائية، قامت بها السلطات المغربية، أخيرا، لاجلاء المواطنين المغاربة العالقين.
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