شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تطمينية من «الصحة العالمية»: «الطاعون الدبلي» لا يُشكل خطراً في المرحلة الحالية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن مرض “الطاعون الدبلي”، لا يشكل خطرًا حقيقيًّا في المرحلة الحالية.
جاء ذلك في أول تعليق من المنظمة عقب ظهور أول حالة مصابة بالطاعون الدبلي بداية الأسبوع الجاري في منغوليا، مشيرة إلى أنها “مستمرة” في مراقبة الوضع عن كثب- وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.
وسجلت في منطقة منغوليا الداخلية في شمال الصين، حالة إصابة بالطاعون الدملي أو (الدبلي) لدى راعي ماشية، حيث قالت اللجنة الصحية في مدينة بايانور: إن المصاب حالته مستقرة.
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