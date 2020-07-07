شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. إصابات كورونا 62ر1 مليون والوفيات تتعدي 65 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 65 ألفا و487 حالة. وقد تعافى 06ر1 مليون شخص من المصابين حتى الآن.
ومر 18 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
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