شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. إصابات كورونا 62ر1 مليون والوفيات تتعدي 65 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 62ر1 مليون حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 65 ألفا و487 حالة. وقد تعافى 06ر1 مليون شخص من المصابين حتى الآن.

ومر 18 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.