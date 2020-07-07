دولة خليجية تسجل 3392 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مقارنة مع 4207 إصابات في اليوم السابق، ليصبح الإجمالي 217108 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، مقابل 52 وفاة جديدة جراء "كوفيد-19" في اليوم السابق، ليرتفع الإجمالي إلى 2017 حالة وفاة.