بالأرقام.. الخسائر المالية لأندية كرة القدم الأوروبية بسبب كورونا

2020-07-07 | 15:00
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قدرت رابطة الأندية الأوروبية ECA حجم الخسائر التي ستتكبدها أندية كرة القدم الأوروبية الموسم الحالي والمقبل من أزمة كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي رافقتها.
وجاءت تقديرات الرابطة بناء على دراسة أجرتها ونشرت نتائجها على الموقع الإلكتروني للمنظمة، ولم تتطرق الدراسة للعوائد المالية أو الأرباح التي من الممكن أن تجنيها أندية كرة القدم في أوروبا من نقل اللاعبين.
ووفقا للدراسة فإن خسارة أندية كرة القدم في 55 دولة في الموسم الحالي ستبلغ 1.6 مليار يورو، أما في الموسم 2020 - 2021 فمن المتوقع أن تفقد الأندية حوالي 2.5 مليار يورو.
وقال مسؤول في الرابطة إن "النتائج تشير إلى أن الأثر المالي لكوفيد-19 على الأندية الأورويبة يبدو الآن بمثابة زلزال حتى مع استئناف بعض البطولات".
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