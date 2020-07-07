نائب يدعو الكاظمي لتوفير الحماية لمشاريع تعطلت بسبب منتفعين وعصابات

دعا النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى توفير حماية الى عدد من المشاريع الخدمية التي تعطلت بسبب منتفعين وعصابات تحاول فرض نفسها، مشدداً على ضرورة فرض هيبة الدولة والقضاء على السلوكيات التي تسبب اضرار بالمال العام.



وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء يعلم أن صرف الاموال للوزارات والمحافظات حرك المشاريع، وخاصة ما تدخل في الابنية المدرسية والمستوصفات والمستشفيات وخدمات الطرق والتبليط"، مبينا أننا "لاحظنا المباشرة بتعطيل عدد كبير من تلك المشاريع من قبل منتفعين وعصابات تحاول فرض نفسها ومنع عدد كبير من تلك المدارس والشوارع والمستوصفات وبأسلوب وطريقة تدل على انفلات أمني كبير".



واضاف انه "لا يمكن الى المنفذين ولا رؤساء الوحدات الادارية ولا أي جهة حكومية منعهم خوفا من المشاكل العشائرية"، لافتا الى انه "نتيجة للاهمية الكبيرة لتلك الخدمات، كون أكثر تلك المشاريع جرى تعطيل منفذيها قبل عملهم، فاننا نطالب بتوفير حماية الى تلك المشاريع لحين المباشرة بتنفيذها لسير العمل بصورة صحيحة، وفرض هيبة الدولة والقضاء على السلوكيات التي تسبب اضرار بالمال العام".