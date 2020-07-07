شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 3392 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية تسجيل 3,392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و49 وفاة، وشفاء 5,205 حالة.



وأوضح، في مؤتمر صحفي عن آخر المستجدات، اليوم، أن خدمات العيادات مستمرة وفي اتساع دائم، وهي مخصصة لمن يعاني أعراضاً، مشيراً إلى أن آلاف المواقع تقدم الفحوص في جميع مناطق المملكة.

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