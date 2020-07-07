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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: 70% من الحجاج سيكونون من الأجانب المقيمين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الإثنين، أن 70% من إجمالي الحجاج هذا العام، والمتوقع ألا يزيدوا عن 10 آلاف حاج سيكونون من المقيمين الأجانب داخل السعودية، موضحة اقتصار حج السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم اختيار الحجاج السعوديين من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية، وذلك تقديراً لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشارت إلى أن غير السعوديين من المقيمين داخل السعودية ستكون الأولوية من بينهم لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (بي سي آر) تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن تكون أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.
وأضافت الوزارة أن اختيار الحجاج غير السعوديين سيكون إلكترونياً من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها، حيث يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة.
كانت السعودية أعلنت إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا.
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