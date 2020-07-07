أزيلال.. اندلاع حريق في مركز لامتحانات الباكالوريا

اندلع حريق مهول، ليلة أمس الاثنين/ الثلاثاء، وسط ثانوية المسيرة الـتأهيلية في مدينة أزيلال، لأسباب لاتزال مجهولة.
وحسب مصادر محلية، فإنه لوحظ انبعاث دخان كثيف من داخل أسوار ثانوية الميسرة، التي تجرى فيها امتحانات الباكالوريا، فيما عرف مكان الحادث استنفارا لمختلف السلطات، وعناصر الوقاية المدينة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الحريق لم يخلف خسائر في الأرواح، حيث تمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة عليه، في حين تسبب الحادث في إتلاف بعض الأشجار داخل المؤسسة.
وعملت المصالح الأمنية المختصة، على فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات اندلاع النيران، الذي يجهل سببه إلى حدود الساعة.
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