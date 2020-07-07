مدرب برشلونة ضد التحكيم: هناك أمور نفتقدها جميعا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب برشلونة، كيكي سيتين، عن جاهزية فريقه لمباراة الديربي أمام إسبانيول والمقرر لها يوم غد، الأربعاء، ضمن أحداث الجولة 35 من الليغا.

وذكر سيتين، خلال المؤتمر الصحفي "الشكاوى ضد تقنية الفيديو لا تبدو سيئة بالنسبة لي، والرئيس بارتوميو تحدث بكل احترام، وهناك أمور نفتقدها جميعًا حين يتم استخدام هذه التقنية، وهي أداة استثنائية وحين لا يتم استخدامها بطريقة عادلة نكون في حيرة، ويجب توحيد معيار القرارات".

وأضاف "في بعض الأحيان يتم تفضيل فريقًا أو آخر، وهناك دائمًا فرق تستفيد وأخرى تتضرر".

وتابع "بالتأكيد يمكننا الفوز بالليغا، وعلينا أن نحافظ على الأمل حتى اليوم الأخير، ويجب الفوز في كل المباريات".

وعن الثلاثي ميسي وسواريز وغريزمان، علق "في المباراة الماضية كانوا رائعين للغاية، وانتهت الفرص في شباك الخصم، لكنني لا أسير وفق أداء مباراة واحدة".

وأردف "آرثر؟ هو يواصل التدرب مع الفريق، ويجلب الحماس، أما القرارات فهي لي وأنا أتخذها، والأمر يعتمد على أشياء كثيرة".

وحول إمكانية تغيير طريقة اللعب، أوضح "هناك فرق تغلق الخطوط أمامنا أكثر، ولدينا العديد من البدائل، ويجب أن تكون لدينا الحلول لمواجهة مثل هذه المواقف".

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ونوه "دي يونغ يتحسن، فهو تدرب اليوم مع المجموعة، وسنرى ما إذا كان تطوره جيدًا ويسمح بأن يشارك ضد بلد الوليد".

واستكمل "مركز غريزمان الجديد؟ لديه القدرة الكافية لإظهار مستواه، وفي المباراة الماضية كانت هناك لحظة إلهام وكان جميع اللاعبين في حالة ترابط واضحة، وساعده سيرجي روبيرتو وقاما بعمل جيد جدًا".

وأشار سيتين إلى أنه يأخذ في اعتباره الاعتماد على اللاعبين الشباب، لا سيما وأنهم خيارات الفريق في المستقبل.

وأوضح "علينا القضاء على بعض الأخطاء التي نرتكبها، حيث نقوم بالكثير من الأشياء بشكل جيد، وأفهم أنكم تتحدثون عن النتائج التي ترتبط بمصير المدرب".

وعن الإطاحة بإسبانيول لدوري الدرجة الثانية، علق "ليس برشلونة هو من سيرسله للدرجة الثانية، لو حدث ذلك سيكون نتيجة عمله طوال الموسم".

وواصل "أنسو فاتي؟ هو يعمل بشكل جيد للغاية، وهو يتقبل جدًا النصائح ونحن راضون عن طريقة عمله، وأن يخطو خطوات صغيرة أفضل من خطوات سريعة".

واختتم "تصريحات كونتي عن فيدال؟ أتفق معه، فمن حسن حظنا وجود لاعبين مثله هنا، فهو لديه العديد من القدرات، ولديه عقد معنا وأعتمد عليه مع المجموعة".