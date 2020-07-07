ريال مدريد يغري مبابي بمكافأة ضخمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد بشأن اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد يخطط للتوقيع مع مبابي في صيف 2022 مجانًا، عقب انتهاء عقد اللاعب الفرنسي مع سان جيرمان.

وأشار إلى ريال مدريد يرصد مكافأة توقيع ضخمة لمبابي تبلغ 100 مليون يورو.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يضع مواطنه مبابي على رأس أولوياته في الهجوم.

ولم تنجح إدارة سان جيرمان حتى الآن في إقناع مبابي بالتوقيع على عقد جديد، مع تقارير تؤكد أنه ينوي الانتقال للملكي.