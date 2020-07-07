النقب: تمديد اعتقال والدين مشتبهين بحبس وتعنيف ابنتهما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع اعتقال والدين عربيين من منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة حبس ابنتهما (18 عاما) والاعتداء عليها بالضرب، بادعاء عدم رضاهما عن تصرفاتها وسلوكها.

وكانت الشرطة قد باشرت بالتحقيق في شكوى قدمها طرف ثالث.

وتبين أنه بعد اعتقال الوالدين، نُقلت الفتاة إلى ملجأ للنساء والفتيات المتواجدات في دائرة خطر أو يعانين من عنف داخل الأسرة.

ومما يذكر أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، أمس الاثنين، لائحة اتهام ضد شابين من سكان مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليهما اختطاف وتعنيف فتاة.

ويُستدل من لائحة الاتهام أن المعتديين اختطفا الفتاة من العائلة واعتديا عليها بالضرب، على خلفية رغبتها في ترك المنزل والعيش خارج المدينة.