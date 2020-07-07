انفجار آخر في طهران: انهيار مصنع ومقتل شخصين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وسائل إعلام إيرانيّة محليّة، عن تفجير في مصنع شركة "سباهان برش" في منطقة "باقر شهر" والتي تقع جنوبي العاصمة طهران.
وذكرت مصادر أخرى أن الانفجار أدى لسقوط قتيلين وانهيار بنية المصنع، وقال حاكم منطقة قهرزاك إن "الحادث وقع الساعة 03:20 صباح الثلاثاء، مضيفا أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب عدد آخر في الحادث".
وادعى الحاكم أن "الحادث نتيجة الإهمال في ملء كبسولات الأكسجين في ورشة عمل في باقر شهر".
وفي سياق متّصل كانت قد أقرت الحكومة الإيرانية يوم الأحد، بأن التفجير الذي وقع في مفاعل النووي في نطنز الخميس الماضي، تسبب بأضرار هائلة للبرنامج النووي بعكس ما أُعلن عنه سابقا، بينما يؤكد خبير أمني آخر، أن إسرائيل تقف وراء الهجوم.
ووفقا لتقرير أعدته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن مسؤولا استخباراتيا مُطلعا على تفاصيل الهجوم، وصفته بـ"الشرق أوسطي"، قال إن التفجير وقع بسبب هجوم إسرائيلي على مفاعل نطنز النووي، باستخدام قنبلة قوية للغاية، بينما أكد عضو في فيلق الحرس الثوري الإيراني، ادعاء الخبير قائلا إن مواد متفجرة استُخدمت في التفجير.
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