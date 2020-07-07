المحكمة ترفض الاستئناف على تجريف مقبرة الإسعاف بيافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، رفض الاستئناف الذي تقدّمت به الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، لوقف أعمال البناء في أرض مقبرة الإسعاف الإسلامية بمدينة يافا.

ومنحت المحكمة بلدية تل أبيب الضوء الأخضر للعمل في المقبرة لإقامة متجر ومبنى لإيواء المشردين على أرضها.

كما غرّمت المحكمة الهيئة الإسلامية المنتخبة بمبلغ قدره 15 ألف شيكل، نصفها سيتم دفعه للبلدية والنصف الآخر لما تسمى "سلطة التطوير".

وبهذا يتم إلغاء أمر وقف أعمال البناء الاحترازي الذي أصدرته المحكمة سابقا، وبإمكان البلدية مباشرة أعمال البناء من اليوم، الأمر الذي يرفضه أهالي يافا ويعتبرونه انتهاكا لحُرمة الموتى وأضرحتهم في المقبرة.