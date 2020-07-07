الصين تسجل 8 حالات اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 7 يوليه 2020

أعلنت السلطات الصينية ،اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 حالات اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد جميعها "وافدة" ليرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 83565 شخصا ولم تسجل اي حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضيةليستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.



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وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية في بيان نشرته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) " لم يتم تسجيل اي حالة إصابة بعدوى "محلية" لاسيما في العاصمة بكين او في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس".

واضافت اللجنة " هناك ثماني حالات اصابة "وافدة" من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين تم تسجيلها منها حالتا اصابة في مقاطعة (لياونينغ) ومثلها في مدينة (شنغهاي) وحالتان اخريان في مقاطعة (سيتشوان) وحالة اصابة واحدة في كل من منطقة (منغوليا الداخلية) ذاتية الحكم ومقاطعة (كوانغ دونغ) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 1942 حالة".

وأشارت إلى ان عشرة اشخاص غادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 78528 شخصا بينما لا يزال 403 اشخاص يتلقون العلاج.