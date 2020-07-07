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ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في اليابان إلى 20109 حالات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس في اليابان إلى 20109 حالات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يوليه 2020

ارتفعت عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 20109 حالات بعد تسجيل ،اليوم الثلاثاء، 147 إصابة جديدة بالفيروس ،وتسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة إلى 978 حالة.

 

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وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها " أن طوكيو التي توصف بأنها الأكثر تضررا بالفيروس سجلت 106 إصابات جديدة لتتجاوز الحصيلة اليومية عتبة 100 حالة لليوم السادس على التوالي ما يرفع مجموع الحالات في العاصمة اليابانية التي يسكنها نحو 14 مليون نسمة إلى 6937 حالة".

 

وأضافت" أن الحصيلة الاجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي".

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