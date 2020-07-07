شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تنضم لمعاهدة تجارة الأسلحة العالمية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يوليه 2020 انضمت الصين إلى معاهدة تجارة الأسلحة العالمية التي ترفضها الولايات المتحدة، لتوجه انتقادا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتهامها بالبلطجة والأحادية وتقويض الجهود المبذولة للتصدي للتحديات العالمية.

Advertisements وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إنه أودع وثائق انضمام الصين للمعاهدة التي تنظم تجارة الأسلحة التقليدية عبر الحدود في العالم والتي تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار وتسعى لإبقاء الأسلحة بمنأى عن أيدي منتهكي حقوق الإنسان.

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