الصحة العالمية تزود القطاع الصحي باليمن بالإمدادات الطبية بقيمة 24 مليون دولار

الثلاثاء 7 يوليه 2020

زودت منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، القطاع الصحي باليمن بالإمدادات الطبية المتنوعة بقيمة بلغت 24 مليون دولار أمريكي، لتغطية النقص الحاصل في المستشفيات وتلبية لاحتياجات المرضى الذين يعانون من حالات مزمنة.



واوضح مركز الملك سلمان في بيان صحفي، ان المنظمة تمكنت خلال أكتوبر 2019 ومايو 2020م، من توفير 110,340 جلسة غسيل للكلى لـ 5,500 مريض ممن هم معرضين لخطر الفشل الكلوي، ويغطي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة 50 بالمائة من إجمالي تكاليف جلسات غسيل الكلى في جميع المراكز الـ 21 الموجودة في اليمن.

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الى ذلك واصل مركز الملك سلمان، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020، ضخ 357,000 لتر مياه صحية للخزانات، و413,000 لتر مياه للاستخدام ، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

وفي محافظة حجة واصل مركز الملك سلمان، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة اليمنية.