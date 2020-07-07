شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية فناني حضرموت تدين وتستنكر تصريح وزير الخارجية اليمني حول النخبة الحضرمية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يوليه 2020 دانت جمعية فناني حضرموت وتستنكر تصريح وزير خارجية حكومة الشرعية محمد الحضرمي الذي وصف فيها قوات النخبة الحضرمية بالمليشيات ، ان هذا التصريح غير المسؤول وفي هذا التوقيت الحرج لا يخدم بأي حال من الأحوال جهود رص الصف في مواجهة المخاطر التي تحيق بالوطن، حيث ان هذه القوات الوطنية المنضبطة هي احدى مكاسب هذا الوطن وتستمد شرعيتها من قرارات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة وقامت وتقوم بواجبها الوطني في حماية الوطن وردع قوى الإرهاب والتطرف وشهد لها بذلك القاصي والداني في داخل الوطن وخارجه.

ونحن اذ نشجب هذا التصريح فأننا أيضا ندعم ونقف الى جانب محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية في بناء وتأهيل هذه القوات، ونطالب وزير الخارجية بالاعتذار الرسمي عن ما بذر منه تجاه نخبتنا العسكرية. حفظ الله حضرموت ونخبتها .. Advertisements صادر عن : جمعية فناني حضرموت 5 يوليو 2020م

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية فناني حضرموت تدين وتستنكر تصريح وزير الخارجية اليمني حول النخبة الحضرمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.