اليمن.. مراكز الكلى في سيئون والقَطِنْ بوادي حضرموت تتسلم 22 ألف جلسة غسيل

الثلاثاء 7 يوليه 2020

تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان ومراكز الكلى في سيئون والقَطِنْ بمحافظة حضرموت ،اليوم ، محاليل ومواد الاستصفاء الدموي التي تكفي لعدد 22 ألف جلسة غسيل متكاملة بقيمة تقديرية 500 ألف دولار مقدمة من منظمة الصحة العالمية.



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وثمن وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري خلال استلام المحاليل بمركز اليسر للكلى بسيئون بحضور مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي ، الدعم المتواصل الذي تقدمة منظمة الصحة العالمية لاستمرارية خدمات المرافق الصحية بمناطق وادي حضرموت ، ومنها مراكز غسيل الكلى في وادي حضرموت.. مشيدا بجهود الأطقم الطبية التي تعمل جاهدة من أجل خدمة المرضى المترددين على هذه المراكز .

من جانبه أوضح مدير مراكز الكلى بوادي حضرموت سعيد برويشد أن هذه الشحنة من محاليل الاستصفاء الدموي تكفي للمرضى المترددين على المراكز لقرابة سنة..مجددا الشكر لمنظمة الصحة العالمية لدعمها المتواصل إسنادا مع ما تقدمة مؤسسة صلة للتنمية الداعمة لخدمات هذه المراكز.