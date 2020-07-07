حكومة الوفاق الليبية تخطط بإدراج المليشيات الإرهابية التابعة لها تحت مسنى “الحرس الوطني”

المناطق - الرياض

المناطق-الرياض

بعد ضغوط دولية لتفكيك الميليشيات في ليبيا، تخطط حكومة الوفاق للالتفاف على هذا المطالب بإدراجها مقترحا جديدا بتشكيل كيان سمته الحرس الوطني.

وحسب الخطة ستشكل هذه المليشيات قوة عسكرية تتبع لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج مباشرة، تكون طرابلس المقر الرئيسي له، وله مخصصات مالية مستقلة عن أي جهة عسكرية، وتنضم إليه مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية والقوى المساندة.

مهام الحرس الوطني المقترح ستكون تأمين المقار الرئاسية والسيادية، وحراسة الأهداف الحيوية، بما فيها منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية.

ويرى مراقبون أن تشكيل هذا الجناح العسكري لا غاية له سوى الالتفاف على المطالب الدولية والأميركية تحديدا لحل كافة الميليشيات.

وشروط هذه الجناح العسكري الذي تقترحه حكومة الوفاق، تؤكد تلك الأهداف، فهي توهم الجهات الدولية بأنها لبت نداء حل الميلشيات، بيد أنها في الحقيقة تكون قد أعادت تشكيلها فقط في قالب آخر.