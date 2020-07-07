شكرا لقرائتكم خبر عن «منظمة الصحة» تعلق على الطاعون الدبلي القادم من الصين والان نبدء بالتفاصيل

قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن تفشيا فيما يبدو لوباء الطاعون الدبلي في الصين يجري "التعامل معه بشكل جيد" ولا يعتبر أنه يمثل خطرا كبيرا.

وأصدرت السلطات في مدينة بيان نور بمنطقة منغوليا الداخلية الصينية تحذيرا يوم الأحد وذلك بعد يوم واحد من إبلاغ مستشفى بحالة يشتبه بأن تكون طاعونا دبليا.

وجاء ذلك عقب الإبلاغ عن أربع حالات إصابة بالطاعون هناك في نوفمبر الماضي، بما في ذلك حالتان من الطاعون الرئوي، وهو نوع آخر أكثر فتكا. وقالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية للأمم المتحدة بجنيف "نراقب حالات التفشي في الصين، ونتابع الأمر عن كثب بمشاركة السلطات الصينية والمنغولية".

وأضافت "في الوقت الراهن لا نعتبره أمرا ينطوي على خطورة كبيرة، لكننا نتابعه ونراقبه بحرص".