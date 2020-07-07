شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 326 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 326 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى تسجيل 532 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 52 ألفا و600 حالة.
ولفتت إلى أن 993 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 41 ألفا و714 حالة.
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