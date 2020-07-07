شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 4 وفيات و601 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 51.245 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 377 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. 4 وفيات و601 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.