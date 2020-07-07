انفجار في العاصمة الإيرانية يقتل شخصين ويدمر مصنعا المزيد

اهتزت إيران مجددا على وقع انفجار جديد خلف قتيلين في العاصمة طهران، لتتوالى سلسلة انفجارات غامضة تشهدها البلد الذي يطور برنامجا نوويا سريا وآخر باليستي.

وقال أمين بابايي، رئيس بلدة كهريزك إن انفجار وقع في منطقة باقر شهر جنوبي العاصمة طهران، وأدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 بجروح.

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وأوضح أن الانفجار وقع بمبنى مصنع سباهان برش فجر الثلاثاء.

وقال مسؤول محلي، بحسب رويترز إن "خطأ بشريا تسبب في انفجار بأحد المصانع... قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون".

وخلال الأيام الماضية شهدت إيران انفجارات وحرائق غامضة أثارت تساؤلات بشأن ما إذا كانت ناتجة عن تجارب في منشآت سرية أن عمل من الخارج موجه لقدرات البلد الذي تعتبره دولا غربية عقبة في طريق استقرار الشرق الأوسط.