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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئاسة الفرنسية تكشف عن التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء الجديد كاستكس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت الرئاسة الفرنسية على لسان امينها العام أليكسي كولر، عن التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء الجديد جان كاستكس، والتي تضم ثلاثين وزيراً ووزيراً منتدبا يضاف إليهم ناطق باسم الحكومة، ووزراء دولة سيتم الإعلان عنهم في الأيام المقبلة.
وتم الاحتفاظ بإيف لودريان وزيرا للخارجية، وفلورانس بارلي وزيرة للجيوش، وتعين جيرالد دارمانين وزيرا للداخلية خلفا لكريستوف كاستنير
كما ضمت حكومة كاستكس شخصية "جديدة قديمة" يمينية معروفة لدى الفرنسيين، وهي روزلين باشلو (74 عاما) وزيرة الصحة في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي (2007 – 2012) ووزيرة البيئة في عهد الرئيس جاك شيراك (1995 – 2007)، والتي عينت وزيرة للثقافة خلفا لفرانك ريستير.
وقال قصر الإليزيه "إن برونو لومير سيحتفظ بمنصب وزير المالية على أن يتولى تنسيق خطة الإنعاش الاقتصادي بعد فيروس كورونا.
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