شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تعتقل مساعدا لمدير وكالة الفضاء بتهمة الخيانة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس في بيان لها "إن السلطات اعتقلت صحفيا سابقا يعمل مساعدا لمدير الوكالة يوم الثلاثاء واتهمته بخيانة الدولة وهي تهمة قد تفضي إلى سجنه لما يصل إلى 20 عاما إذا ثبتت إدانته".



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وأضافت "أن اعتقال إيفان سافرونوف، وهو صحفي سابق مختص بالشؤون العسكرية، ليس مرتبطا بعمله في الوكالة حيث يعمل مستشارا لمديرها العام ديمتري روجوزين".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الروسي (إف.إس.بي) قوله إن سافرونوف عمل لصالح جهاز مخابرات أجنبي تابع لدولة لم يحددها من أعضاء حلف شمال الأطلسي وكان يمده بمعلومات عسكرية سرية.